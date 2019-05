ÕL CANNES'IS | Tõnis Lukas: ma ei kõnni kulmude peal tõestamaks, et olen parim minister 

Praegu oleme sellises seisus, kus rahandusministeeriumi ametnikud selgitavad valitsusele, et kuigi majandus kasvab, siis igaks juhuks oleks neil turvalisem, kui alustataks miinuseelarvega või kärpega. (Naerab.) Loodan, et nii me päris oma eelarvestrateegiat püsti ei pane ja mingeid lisavahendeid on võimalik ka kultuurile lähiaastatel eraldada – kindlasti on kultuuriinimeste palgatõusu jätkamine väga oluline. Lisaks mõned olulised investeeringud, mis on praeguseks kaugemale jõudnud ettevalmistustööga, aga küllap neid ideid tuleb siin mõne aasta jooksul juurde. Ja ka arenduskulude katmised, milleta ei saa. Võtame filmivaldkonnas: me ei tohi seisma jääda sellele tasemele, kuhu oleme jõudnud EV100 filmide tellimustega. Need pole andnud ainult häid kvaliteetseid filme, seda ka, aga nad on käivitanud arengu filmisektoris üldiselt, nii produtsentide, kirjutajate kui ka näitlejate jaoks. Seda taset tuleks hoida, rahastamist tuleks jätkata vähemalt sellel või suuremal tasemel. Ka see on oluline väljakutse eelarve koostamisel.

Kindlasti on, kui teatritegijad on head, rahvas käib vaatamas ning kaaslased ja teised professionaalid tunnustavad, siis nendele on Eesti lavad kindlasti avatud ka tulevikus.

Eelmine kultuuriminister oli teatritaustaga, teil on muuseumi taust. Mis te arvate, kumb on olulisem, kas teater või film?

Kõik on oluline. Ega Eestis ei saa teater filmita ja vastupidi. Võimalused on vastastikused ja samad inimesed mängivad mõlemal pool. Minu jaoks on põhiline missioon – mille peab valitsus kindlustama –, eesti kultuuri säilimise ja arendamise eest võitlemine. Võime igat valdkonda eraldi näha olulisena, aga neid kõiki tulebki toetada sellepärast, et me ei peaks kommertsialiseeruma ja globaliseeruvas ühiskonnas minema oma loojatega teiste inimeste, riikide ja rahvaste tellimusi täitma. Meie loojad peavad saama ise luua eestikeelset kultuuri. Keele ja kultuuri säilimiseks on oluline eestikeelse kirjanduse toetamine, teatri püsimine, filmi tegemine ja muusikasündmused.

Eesti kinovaatajate numbrid on juba mitu aastat järjest väga kõrged. Eesti filmi turuosa on juba peaaegu 20%. Inimesed käivad palju kinos. Mis on viimane film, mida teile meeldis kinos vaadata ja millist žanrit eelistate?

Mulle ei meeldi kohad, kus inimesi pooleks lõigatakse ja meelega närve kõditatakse. Mis ei tähenda, et head action-filmid mulle ei meeldiks. Kinno ei ole ma väga tihti sattunud. Ehk see nüüd võib-olla muutub, et hakkan tihemini kinos käima. Viimane film, mida ma kinos vaatasin – trafaretne vastus –, oli „Tõde ja õigus“. (Muigab.)