GALERII | ÕL CANNES'IS: oi ei! Staarid näitavad kogu maailma ees ebaterveid harjumusi 

USA film, mida näidatakse Cannes'i kõrvalprogrammis Un Certain Regard. Just selle filmi tegijad korraldasid päev varem punasel vaibal korraliku sõu ning pakkusid sarnast elamust ka fotograafidele photocall'il. Filmi režissöör on Danielle Lessovitz. Cannes'is on "Port Authority" tähelepanu pälvinud ka sellega, et esimest korda näidatakse festivalil filmi, mille peaosas on transsooline mustanahaline näitlejanna Leyna Bloom. Kaamerat ta igal juhul armastab ning lustis fotograafide eeski laual kelmikaid poose võttes.

Leyna Bloom Erlend Štaub

See Gaspar Noe film on festivali üks oodatumaid. Vaid 50 minutit kestev linateos annab filmikriitikute arvustuste põhjal vaatajatele tõelise peavalu. Ekraan on jagatud pooleks, ühel pool toimuvad filmi peaosaliste – Charlotte Gainsbourgi ja Beatrice Dalle dialoog, teisel näidatakse aga eri režissööride tsitaate filmindusest, mis on tõlgitud ladina keelde. Kogu seda piisavalt segast vaatemängu saadab kohutav režii, mis on küll taotluslik, aga tingitud ka Dalle'i kehvadest oskustest. Vestlus ekraanil toimub läbisegi prantsuse ja inglise keeles ning pilt on suurema osa ajast fookusest väljas. Lühidalt – paras segadus. Ent just šokki, segadust ja mõistatuslikkust Noe oma filmidega ju taotlebki?! Sama suutis seltskond teha ka fotograafide ees, kui ilmusid kaamerate ette põlevad sigaretid suus.