FOTOD | Saladuslik vihmavaling sammastega majas  

Seda viimast polnud aga ilmajaam kahjuks lubanud. Kus häda suur, seal abi õige lähedal, teab rahvasuu rääkida. Keskpäeva paiku vallandus Tallinnas Kentamanni ja Liivalaia tänava nurgal muusikaakadeemia kõrval asuva sammastel asuva uhke kortermaja esimese elukorruse alumisest servast värskendav kosk. Esmapilgul tundus nii mõnelegi, et arvestades äärmuslikult lämbet ilma on keegi otsustanud linnarahvale värskendust pakkuda. Sammaste vahel asuva kohviku Peps külalised, kes olid sunnitud end siseruumidesse peitma – üllatus üllatuseks, aga pealaest jalatallani märjaks saada ei soovinud ometi keegi. Seda huvitavat loodusnähtust jagus kauemakski kui pooleteiseks tunniks. Vesi tulvas enam-vähem ühtlase kardinana kõnniteele ja uudistajatel ei jäänud muud üle kui imestada. Publik muudkui arutas, kas tegu võib olla veeavariiga või on mõni hooletu elanik oma veekraani lahti unustanud ning ise minekut teinud. Kella 14.15 paiku hakkas langevate voogude võim pisitasa raugema. Näitsikud, kes sel päeval Pepsis külastajaid teenindasid, ütlesid Õhtulehele, et tegemist polevat siiski mingi kosutava atraktsiooniga. Tütarlapsed kinnitasid, et andsid majahaldurile ootamatust vetevalingust koheselt teada, kuid mis täpselt võis vesise üllatuse põhjustada, võisid nemad vaid oletada. Päästeameti poole pöördumiseks põhjust väidetavalt polnud. Kohvik jätkas klientide teenindamist uputusele vaatamata, kuigi prognoosimata sadu neile kliente sel päeval juurde ei toonud. Ka soojast veest oli kohvik ajutiselt ilma jäänud. Umbes kella 14.30 ajal lõpetas Pepsi kohvikut paar tundi varjanud kosk oma tegevuse ning tavapärane elutegevus suviselt soojas Tallinna südalinnas võis jätkuda.