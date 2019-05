Elu GALERII | ERM tõi muuseumiööl püünele tätoveeringud ja moekunsti Aigi Viira , täna, 15:30 Jaga: M

Muuseumiöö Loodusmuuseum Aldo Luud

Pole just tavaline, et keset Eesti Rahva Muuseumi näitusesaali sätivad end koduselt sisse tätoveerimismeistrid, võtavad oma kliendid ette ning asuvad tööle. Üks mees loob pilte käsitsi, teine masinaga. Rahvas vaatab ammuliui pealt. Veel enam: muuseumiööd egiidi all "Öös on mustreid" tõi ERMi moekunstnik Kadri Klampe interkatiivse moeetenduse "Yufash". Mustreid oli ses muuseumis seega rohkem kui küll.