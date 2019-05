GALERII | ÕL CANNES'IS: minister Lukas oli punasel vaibal eriti heas tujus 

Mis filmi Lukasel õigupoolest näha õnnestus? Režissöör Claude Lelouch on prantslaste seas tuntud nimi. Tema 1966. aasta teost "Mees ja naine" peetakse edukaimaks, armastatuimaks ja samas ka kõige rohkem parodeeritud Prantsuse filmiks. See võitis ka Cannes'i festivalil Kuldse palmioksa tiitli ning Oscarite jagamisel parima võõrkeelse filmi ja stsenaariumi auhinnad.

Nüüd, 53 aastat hiljem on Lelouch Cannes'i festivalil tagasi, olles ise 81aastane. Ning tegelased eelmisest filmistki on samad. "Elu parimad aastad" on järg "Mehele ja naisele", kus peategelasedki on vahepeal 53 aastat vanemaks saanud. Tähelepanu vääribm et Lelouch suutis pensionilt tagasi meelitada ühe peakangelase 88aastase Jean-Louis Trintignanti. Niisiis saavad prantsuse kinokunsti armastajad filmist korraliku doosi nostalgiatunnet. Ent samasugust edu nagu 1966. aastal seekord Lelouchi filmile ei oodata.