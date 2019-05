EKRE volikogu: EKRE on ainus, kes võitleb Eesti suveräänsuse eest 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu avaldus



"Kutsume Eesti ühiskonda üles mobiliseeruma oma riigi suveräänsuse ja

enda identiteedi kaitseks ning valima Euroopa Parlamenti ainsa Eesti

erakonna, kel on tahet ja jõudu võidelda Euroopa Liidu liikmesriikide

suveräänsuse ja iseotsustusõiguse eest.



Euroopa on neil valimistel teelahkmel. Kas jätkub EL-i varjatud

föderaliseerimine ehk liikmesriigide otsususõiguse vähendamine ja võimu

koondamine Brüsselisse Euroopa Liidu institutsioonide kätte? Või

pöördume tagasi Euroopa Liidu loojate algeesmärkide juurde, milleks on

liikmesriikide majanduslik arendamine ja rahvusriikide kodanike

elatustaseme parandamine nii, et säiliks liikmesriikide iseseisvus. EKRE

on veendunud, et Eesti riik ja rahvas, keel ja kultuur jäävad püsima

ainult suveräänsete riikide liidus.



Kõik Eesti erakondade eurosaadikud lubavad seista Euroopas Eesti huvide

eest, ent enamiku puhul jäävad need vaid õõnsaks lubaduseks. Eesti vanad

kartelliparteid on ennast sidunud europarlamendi fraktsioonidega (SDE

Euroopa sotsidega, Reformierakond ja Keskerakond ALDE-ga ning Isamaa

Euroopa Rahvaparteiga), kes ajavad liikmesriikidele, eriti väikestele

riikidele kahjulikku poliitikat.

Kõik need fraktsioonid pooldasid 2015. aastal migratsioonikvoote ning on

nõudnud oma enda riigi otsustusõiguse eest seisnud Poola ja Ungari

rahvuslikult meelestatud valitsuste karistamist.



Nii kaua kui Eestist valitakse Euroopa Parlamenti saadikuid, kes

liituvad eelnimetatud fraktsioonidega, jätkub võimu koondumine Euroopa

Komisjoni kätte ning suureneb oht meie rahvuslikule kestmisele. Nende

fraktsioonide saadikud tegutsevad tahes-tahtmata Eesti huvide vastu.



EKRE on ainus erakond Eestis, mille kandidaatide poolt hääletades võib

kindel olla, et nad hakkavad Euroopa Parlamendis võitlema Eesti

suveräänsuse eest. EKRE on ainus Eesti erakond, mis ühineb Euroopa

Parlamendis fraktsiooniga, kuhu kuuluvad rahvuslikud erakonnad kogu

Euroopast. Liitumisest on hetkeseisuga teatanud juba tosina Euroopa

riigi parteid, sealhulgas Põlissoomlased, Taani Rahvapartei, Itaalia

Liiga, Austria Vabaduspartei ja Prantsuse rahvusliikumine.



Eeldatavasti saab uuest poliitilisest blokist Euroopa Parlamendi üks

suurimaid fraktsioone. Tegu on poliitilise blokiga, mis sõnastab

selgelt, et meile on vastuvõetamatu enda sidumine mistahes autoritaarse

või totalitaarse projektiga või neile poolehoiu näitamine. Blokile on

vastuvõetamatu igasugune poliitika, mis püüdleb superriigi või

riikideülese üksuse loomise poole.



Koostöö aluspõhimõtteks on Euroopa inimeste ja rahvuste identiteedi

säilitamine ja nende eripärade austamine, õigus kontrollida ja

reguleerida immigratsiooni ning õigus kaitsta Euroopas oma spetsiifilist

ja ainulaadset majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist mudelit.



Kõigil Eestist hoolivatel kodanikel seisab ees valik: kas toetada

Euroopa Parlamendi valimistel neid poliitilisi jõude, mis lähevad Eesti

rahvusriiki lammutama või toetada EKRE-t, kellel on rahvale selge sõnum

– meie oskame ja suudame võidelda Eesti iseseisvuse eest. EKRE seisab

Eesti eest suveräänsete riikide Euroopa Liidus."