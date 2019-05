MARILYN JURMANI BLOGI | Sõbrad imestasid, miks Eurovisionil Itaalia poolt hääletasin 

Vaatan inimesi, kes Kalamaja päevadel ringi jalutavad ja märkan palju väikeste lastega peresid. Kuidagi läheb mõte sellele, et mingil hetkel on minust saanud ema ja täiskasvanu, aga ega ma ise sellest aru saa. Vaid siis, kui teisi perekondi vaatan, tekib see perspektiiv, et ma pole enam laps.

Vaatasin ka Eurovisioni. Päris veider, aga minu lemmiklauludega juhtus nii, et mu sõpradest ei saanud keegi aru, miks mulle need meeldisid, kuid tabelis need said ette otsa. Mulle meeldis Itaalia ja Põhja-Makedoonia laul. Ilmselt sõbrad ei samastunud nende lauludega, aga mind puudutasid need väga. Kusjuures ise hääletasingi Itaalia poolt, kes küll Eestilt punkte ei saanud, aga jäi üldtabelis teiseks! See on laul sõnumiga pojale, kellega on alati saadud rääkida, kuid ühtäkki on tähtsaks saanud raha ning jututeemad on vaibunud.

Ja siis ma jalutangi siin Kalamaja päevadel ning mõtlen, et päriselt on tähtis käia lastega väljas, mängida, tantsida, tekitada mälestusi. Olla päriselt nende jaoks olemas ja tähelepanelik. Minna loomaaeda, parki, ujuma. Panna telefon käest ja rääkida silma vaadates juttu.