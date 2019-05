IMERAVI KÜTKES: USA pastor ravib Ugandas valgendi abil aidsi, vähki ja malaariat 

USA pastor on jaganud juba 50 000 ugandalasele tööstuslikust valgendist valmistatud jooki, mis pidavat ravima vähki, aidsi, malaariat, kirjutab The Guardian. Tegelikult lubab pastor, et imejook päästab hädalise ka kõigi teiste haiguste käest.

Pastor Robert Baldwin (52) jagab kohalikele laiali ainet MMS, mida ka Eestis teatud ringkondades laialdaselt ülistati. Mehe kaasteeliseks ja abiliseks on Sam Little, kes korjab tegevuseks raha ka sotsiaalmeedia abil, kus väidetavalt vajatakse annetusi vaesetele kodude ehitamiseks.

Nii tarbivadki vaesed ugandalased kloodioksiidi, millel pole mingit teadaolevat kasu tervisele. Pigem on toode just ohtlik. Hoolimata sellest - kirik jagab seda kõigile - ka väikelastele ja imikutele.

Bladwin toob ainet Ugandasse Hiinast. Ugandas on ta koolitanud välja 1200 vaimulikku, kes pärast pühapäeval peetavat teenistust oma kogukonnas MMS-i abil ravima asuvad. Vastutasuks on Baldwin lubanud aktiivsetele valgendi jagajatele uhked mobiiltelefonid.

Mees on tunnistanud, et väldib Euroopat oma raviveega just seetõttu, et seal on erinevad ametkonnad loonud väga ranged reeglid ja ettekirjutused. Samas Aafrikas on tal vabad käed. Lisaks tunneb Baldwini enda sõnul kaasa Aafrikas vaesuses ja haiguste keskel elavatele inimestele.