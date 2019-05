Eleringi alajaama avarii jättis Narva elektrita, konkurentsiameti algatusel alustati menetlust

ERRi uudisportaal kirjutas, et konkurentsiamet algatas esmaspäeval elektrikatkestuse uurimiseks järelevalevemenetluse. Menetluse eesmärgiks on selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning see, kas tegemist võib olla elektrituruseaduse rikkumisega, teatas konkurentsiamet. "Kuna tegemist oli tõsise elektrikatkestusega, siis on ameti ülesandeks teha juhtunust järeldused ja anda soovitused sarnaste juhtumite vältimiseks tulevikus," ütles ameti peadirektor Märt Ots.