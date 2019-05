Olavi Pihlamägi: „Kui sul pole nahaalsust, siis lihtsalt jäädki ukse taha halli hiirena ootama. Sa pead ukse ise lahti lööma.” 

Sebimine ses mõttes, et tollal olid raadio ja tele suhted jahedad. Raadiojuht Aado Slutsk ütles, et raadio on ikka meedia, aga televisioon on raadio, mis näitab pilti. Eks ta oli kade, kui tähed Valdo Pant ja Mati Talvik läksid telesse üle ning avaldas oma pahameelt. See, et telelaulud tulevad raadiosse, polnud mõeldav. Aga Keskkööprogramm oi natukene nõrgema kontrolli all, ehkki sõimata sai nii ühe kui ka teise asja eest. Selge oli aga see, et uute lauludega saab kuulajaid ja kust mujalt ikka neid ikka saada, kui televisioonilt, mis neid tegi. Meil oli selline kokkulepe, et enne laul raadios ei kõla, kui on teles ära näidatud. Mõnigi kord oli nii, et vaatasin foonika telekast: ahah, laul näidati ära ja panin kohe selle saates peale.