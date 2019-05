Näitleja Ene Järvis vananemisest: see ei ole ju haigus! 

„See kõik ootab meid veel ees! Me veel nii arulagedad või enesekesksed ei ole nagu selles tükis,” on Lille sõnul see päris vananemine neil veel ees kuid sellest pääsu ei ole.

„Vananemine on ju nii tavaline protsess, see ei ole ju mingi haigus!” naljatleb Järvis.

„See on ikka väga tähtis, et mind vajatakse veel kuskil,” sõnab Järvis, et minevikku kinni jäädes tekib mandumine. Lavalaudadel töötamine annab neile jõudu ja elujaksu. „Meestele selles vanuses on ka rohkem rolle,” ütleb Järvis.