ÕL INTERVJUU JA GALERII | Eurovisioni võitja Duncan Laurence: ma ei söö, maga ega hinga ilma muusikata 

Kirjutasin selle ise - kaks aastat tagasi Rock Academy väikeses klassiruumis. Istusin klaveri taha, hakkasin looma akorde, sõnu ja meloodiaid. Inspiratsiooniks on lugu minu lähedasest, kes suri, kui ma olin noorem. Ta soovis alati, et tema elu armastus tuleks tagasi, kuid seda ei juhtunud. Ja siis ta suri. See on kurb lugu, kuid see avas mu silmad mõistmaks, et igaüks loob oma õnne ise. Panin selle elutarkuse ja moraali laulu sisse. Kui laulu põhi oli valmis, andsin selle teistele laulukirjutajatele ja lõpetasime selle koos produtsendi Wouter Hardy’ga. Olen tulemuse üle tõeliselt uhke ja olen uhke ka kõigi üle, kes koos minuga selle loo juures töötasid. Ilma nendeta poleks laul selline, nagu praegu on.