Valgevene žürii diskvalifitseeriti Eurovisionilt! 

Valgevene žüriiliikmed avaldasid oma lemmikud ühes intervjuus ja said seetõttu disklahvi. Žüriiliikmetel on reeglite järgi keelatud oma lemmikuid enne finaali avaldada.

Anastasiya Tikhanovich paljastas, et tema lemmikud on Austraalia, Tšehhi, Eesti, Georgia, Kreeka ja Sloveenia. Anzhela Mikulskaya ütles, et andis enim hääli Austraaliale ja märkis ära ka Islandi. Olga Rizhikova paljastas oma lemmikutena Austraalia, Tšehhi, Eesti ja Georgia, Valeriy Prigun ütles, et tema lemmikud on Tšehhi, Eesti ja Georgia.