Piinlik vahejuhtum: turvamees ajas ligi, kuni elukaaslane sekkus 

„Käisin toidupoes sisseoste tegemas, kui märkasin, et iga riiuli juures kohtun ühe ja sama turvamehega. Arvasin, et ju on mind mingil põhjusel valitud „hoolealuseks“, kelle iga sammu nüüd jälgitakse. Nii oligi, aga jälitamisest enam häiris mind üleolev irve selle mehe näos. Aga mis mul ikka muud üle jäi, kui tegin oma ostud ära ja hakkasin end koju sättima,“ kirjeldab Kersti.

„Nii ta oligi mul riiulite vahel sabas käinud, et me pilgud kohtuksid. Kui see ei mõjuks ahistavalt, siis võiks see olla nagu stseen mõnest romantilisest filmist. Hirmu ma ei tundnud, aga ebamugavust küll,“ tunnistab naine.