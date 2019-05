KEHV KAAMERATÖÖ! Victori esituse ajal jäi telepilti kaameramees

Tookord kommenteeris Tomi Rahula, et on selliste apsakate osas külma kõhuga. „Ma teadsin eile õhtul, et tuleb veel üks proov. Muidugi ei soovi keegi neid kaameramehi pildis näha, aga ma näen, et produktsioonitiim töötab kogu aeg selle nimel ja see annab kindlustunnet. Muidugi on alati inimliku eksituse võimalus ja sa ei tea kunagi, kes kuskil komistab või kogemata vale nuppu vajutab. Mind otseselt sellised asjad ei morjenda ja seetõttu on tunne, et kõik läheb hästi.“