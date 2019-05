Lapsevanem kurdab: pirtsakad bussijuhid ei luba lastel bussis süüa ega juua 

„Aga bussijuhid on suisa väga tõredad selle osas. Olin ise saatjana ühel ekskursioonil kaasas, kus üks teise klassi poiss sai oma piruka kotist alles välja võtta, kui juht juba kärkima tuli. „ Kas sinu ema on bussis koristajaks?“ uuris bussijuht. Ma astusin lapse kaitseks välja, aga sain ka ise sellise pilgu osaliseks, et ei julgenud enam veenlonksugi võtta,“ toob ta näite ebameeldivast kogemusest.

„Kas tõesti on see põrandale jäänud kommipaber siis nii hull? Vanemad ju maksavad bussijuhile palka – olgu sinna siis arvestatud ka koristamine. Ega teenus niigi pole odav,“ arvab Hanna.

„Mõnel lapsel hakkab bussis halb just seetõttu, et veresuhkur kõigub. Okse asemel eelistaks mina küll pigem kommipaberit või kukkunud kurgiviilu,“ kirjutab Hanna, et on sel teemal mitme bussijuhiga vestelnud, aga mõistmiseni pole jõudnud.