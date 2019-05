„Mänguasjamuuseumis kukuvad täiskasvanuilt reeglid maha ning oled lihtsalt rõõmus inimene, kes saab mängida.“ 

Kümne sammu kaugusel kaardimängulauast välguvad noad. Sealne seltskond meisterdab õhinal paju- ja lepapulkadest pliiatseid. Säherdusi, millega kirjutatut silmaga ei seleta. „Nende pliiatsitega saab salasoovid panna kirja,“ naeratab pliiatsinurga pealik Pille Pattak mänguasjamuuseumi sõprade seltsist. „ Salasoovid ei tohigi nähtavad olla, need peavadki olema nähtamatud. Kui nende pliiatsitega kirjutada, siis teised ei näe su salasoove ja need kõik lähevad täide.“ Muide, usinad rohenäpud võivad soovi korral võlupliiatsist puu kasvatada. „Siis on see pliiatspuu, millest saab pärast väga palju võlupliiatseid.“

Peentest võlupliiatsitest ei näi üldse hoolivat muuseumiõpetaja Ave Viirma, kes on selga tõmmanud karu Lillekäpa kostüümi, krabanud kaenlasse müraka mõmmiku ning tervitab koos selle kahuse karuga kõiki tulijaid. Karukallistusega. „Täna on olnud sadu karukallistamisi,“ muigab ta ja lisab, et tegelikult on kaisutuskarusid mängus kolm: väike, suur ja veel suurem. „Päris pisikesed pidulised ei julge suurt mõmmikut kallistada, sellepärast ongi meil siin õige väike karu ka.“

Emad taovad naelu, isad kuulavad ennustajat

Mänguasjahoovis käib nii vali kolkimine, et kostab tänavalegi ära. Pikk laud on täis erinevas mõõdus ja kujus puitu ning emad-isad-lapsed toksivad haamritega naelu sama häälekalt kui parvetäis rähne. „Tehke, mis vähegi silma jääb ja pähe tuleb,“ soovitab Henrik Ots mänguasjamuuseumi sõprade seltsist ning vaatab muheluse saatel, kuidas puidujuppidest imelisi installatsioone luuakse. „Isad tulevad siia ka meisterdama, aga emad käivad rohkem ja taovad naelu!“ Tõepoolest, väikeste meisterdajate kõrval on hulk emasid, kes muretult trellpuuride ning haamrite asjatavad. Nagu professionaalid.

Mänguasjamuuseumi arendusdirektor Marge Pärnits on end koos inglikaartidega sättinud korstnaorva ning ennustab soovijaile tulevikku. „Neid, kes tahavad tulevikku teada saada, on käinud siin katkematu joana alates kella 11 ja pausita,“ särab Pärnits. „Oleme päris mitme sünnipäeva ajal ennustamist teinud ja sellel aastal otsustasime, et teeme kõiki neid asju, mis on varem olnud kõige populaarsemad. Ennustamisega on tavaliselt olnud see, et kogu aeg on järjekord taga. Ning on niimoodi, et suured täiskasvanud mehed seisavad järjekorras, et tõmmata mänguasjamuuseumi sünnipäeval kaardipakist kolm kaarti, mis jutustavad neile tulevikku.“ Pärnits lisab, et eks ennustamine on täpselt samamoodi mäng kui teisedki mängud. Ning mängida tahavad ju kõik. Olenemata soost ja vanusest.

Tähtsad pole numbrid, vaid mängurõõm

Sirelikarva printsessikleidis silkab mööda muuseumi selle direktor Triin Vaaro, väike kroongi lustlikult juustel kilgendamas. Viskab pilgu haamerdajaile, seejärel neile lastele, kes puumune veeretavad. „Oleme 25 aastaga avastanud, et lihtsuses peitub võlu,“ tõdeb Vaaro. „Ei tasu üldse keerulisi asju välja mõelda, sest lastele meeldivadki mune veeretamine ja kahe lauatüki naelaga kokkulöömine. Selliseid asju, mida meie teeme, enam kodudes ei tehta nagu vanasti.“