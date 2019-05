Austria paremäärmuslik asekantsler astus videoskandaali tõttu tagasi 

Salvestistel on näha Strachet ja tema parteikolleegi, parlamendisaadik Johann Gudenust rääkimas naisega, kes väitis end olevat ühe Vene oligarhi sugulane, sellest, kuidas ta saaks investeerida raha Austrias, eriti kontrolli saavutamiseks riigi suurima levikuga tabloidi Krone Zeitungi üle.

Strache möönis kohtumise toimumist, kuid väitis, et ei teinud midagi seadusevastast. Ta ütles Süddeutsche Zeitungile, et "õhtu edenedes tarbiti palju alkoholi" ning et jutuajamises olevat olnud "kõrge keelebarjäär".