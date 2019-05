Victor Cronet saadab Eurovisionil kaks kaunist näitsikut. Kes nad täpselt on? 

Victoril käib Eurovisionil pidevalt kaasas kaks Rootsi kaunitari - Lina Åhman ja My Söderholm (31). Nemad täidavad Victori sotsiaalmeediakontosid piltide ja videotega lavalt ja lava tagant. „Jooksime enne Eurovisioni Victoriga kokku ja mõtlesime, et võiks Eurovisioniks jõud ühendada, et aidata tal siinolemisest ja laval käimisest viimast võtta,“ räägib Lina. Ettepaneku tegi tüdrukutele Victori mänedžment. „Tegime koosoleku ja lõime käed.“

My ja Lina jaoks on tegu viienda Eurovisioniga – nad on olnud osa Rootsi delegatsioonist aastatel 2015, 2016 ja 2017. „Victoriga on väga lihtne töötada, ta on igasugustele ägedatele asjadele avatud. Ta on väga eriline ja teab, et peab silma paistma.“ Lina ütleb, et nad päris hommikust õhtuni igal hetkel Victorit ei jälita. „Kui me ikka näeme, et ta peab keskenduma, siis me muidugi talle kaamerat näkku ei topi ja anname talle ruumi. Püüamegi hinnata, kas tal on hetkel oma aega vaja või mitte ja kui on õige aeg, siis teeme midagi. Ta on väga rahulik ja mõnus.“

Lina ütleb, et kuna sotsiaalmeedias toimetamine on tema ja My jaoks igapäevatöö, teavad nad täpselt, kuidas sellest platvormist viimast võtta. „Väga lihtne on teha inimesest pilte ainult siis, kui ta ilus on, aga kuidagi tuleb ta siiski väljapaistvaks teha, et näidata ka, milline Victor inimesena on. Seepärast mõtlesime välja ka topeltlõuavõistluse, et näidata Victori naljakat ja humoorikat poolt. Ma ei usu, et väga paljud inimesed oleksid nõus näitama end olukorras, kus nad ei näe nii ilusad välja.“

Topeltlõuaväljakutse on Eurovisionil suur hitt. „Kõik artistid on seni kohe nõus olnud, sest see on lihtsalt lõbus. Tore on ka lugeda kommentaare, kus kirjutatakse, et see on Eurovisioni kõige ägedam asi ja inimesed hakkavad seda igatsema. Nii me näitame nii Victorist kui ka teistest artistidest külge, mida muidu ei pruugita näha.“

Lina ütleb, et neil on igaks päevaks olemas küll üldine plaan, mida ja mis ajal postitada, kuid see tihti muutub. „Graafikud muutuvad ja pead olema lihtsalt hetkes. Meil on küll alati plaan, kuid püüame olla ka spontaansed.“