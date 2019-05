Eesti konsul saabus Kaliningradi kinnipeetud traaleri meeskonda abistama 

"Meile teadaolevalt ei ole kellelegi süüdistust esitatud, meeskonnaga on kõik hästi ning ettevõte otsib lahendust lasti ümberlaadimiseks," selgitas välisministeeriumi pressiesidaja Inga Bowden ERR-i uudisteportaalile.

Soome lipu all sõitva laeva omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum ütles reedel ERR-ile, et traaleri meeskonda hoitakse laeval, kuid nende olukord on hea, süüa-juua jätkub.