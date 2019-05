GALERII | „Tähtede lava” võitja Gloria Raudjärv: nägin öösel unes, et kõikidel finalistidel juhtus mõni tehniline apsakas 

Lauluõpetaja: Glorial on eristuv tämber

„Muidugi lootsin, et äkki Gloria võidab, sest ta on käinud väga pika tee, et finaali jõuda – ta on laulnud hästi eriilmelisi laule, žürii on teda alati kiitnud ja ta on ka võitu tõeliselt väärt,” rõõmustab tüdruku lauluõpetaja Airi Liiva. „Kuid eks ma muidugi mõtlesin, et kõik finalistid on võitu väärt – kõik on ju endast parima andnud ja suure töö ära teinud.”

Liiva teadis, et finaalilooks on õige valida just „Pidupäev”. „Lugu on Gloria repertuaaris juba pikka aega olnud. See on tõeliselt nakatav ja rõõmus laul ning tundsime, et see oleks finaali sobilik, sest see paneb alati jala tatsuma ja teeb tuju heaks. Kuna on ka tantsu- ja laulupeoaasta, sobib „Pidupäev” sellega suurepäraselt.”

„Glorial on hästi hea ja harmooniline kuulmine, ta on väga musikaalne ning tal on eristuv hääletämber,” loetleb lauluõpetaja Raudjärve tugevusi. „Kui ta tahab suurtele lavadele jõuda, siis usun, et sinna ta ka mõnusalt muusikalist teed sammudes jõuab. Kuid tahan, et ta teeks seda, et mis talle meeldib. Kuna näen, et talle meeldib väga laulmine, siis loodan, et ta tegeleb sellega edasi ja tunneb sellest rõõmu. See, mis viie või kümne aasta pärast juhtub, on siis näha – ma ei teeks suuri plaane ette, ta on alles 11aastane,” ütleb Liiva.

Ema Irina: Kuna „Pidupäev” on nii Gloria laul, siis teadsin, et täna ei tohi nutta

Gloria ema Irina tunnistab, et kartis finaali väga. „See on nii suur lauluvõistlus ja Eestis on väga palju andekaid lapsi. Ainuüksi Tartus eelvoorus võistles tema vanusegrupis juba üle 30 inimese, nii et siia oli juba päris raske siia saada,” avaldab ta.

„Olen varasematel voorudel küll nutnud, aga täna mitte. Kuna see on nii Gloria laul, siis teadsin, et täna on pidupäev ja täna ei tohi nutta,” tunnistab Irina, et muutus vahel saadetes emotsionaalseks.