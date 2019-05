Eraklik kirjanik Nikolai Baturin oli kõva töömees 

Filmi- ja jahimees Janno Simm sattus Baturiniga juttu ajama paar aastat tagasi, kui filmis videoklippe kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia nominentidest. „Muidugi läks jutt servapidi ka jahinduse peale. Oli ju Nikolai aastaid Siberis kütileiba söönud ja mina Obi jõe hantide juures põhjarahvaste jahindusega kokku puutunud,“ mäletab Simm. „Nikolai nentis, et pärast Siberi kogemust ei ole Eestis jahipidamine enam pooltki nii põnev. Teisalt arvas ta, et ka Eestis peab üks maal elav mees paratamatult jahimees olema, muidu on ta nagu pool meest.“

Baturini eraklikkus kajastus tema suhtlusstiilis, aga on selgelt märgatav ka tema raamatutes. „Kui süüvisin neisse, sain aru, et inimesed ei kõnele seal dialoogi, vaid peavad rohkem monoloogi,“ arutleb Arvo Iho. „Need on kõik Nikolai enda heiastused. Neid on küll huvitav, aga ka raske lugeda, tema raamatud ei ole mõeldud trammiistmel lugemiseks. Neis on täiesti eriline poeetiline keel.