POLIITROHELUSE JAHIL: Türi lillelaat oli helmekaktustest tühjaks ostetud 

„Meil said need otsa just. Olid, aga said otsa,“ naerab vastuseks müügimees Kristjan Tori Lilleaiast.

Tõtt-öelda, ega helmekaktusele väga laadal ei meeldinukski – nimelt ei salli see otsest päikesepaistet ja seda on tänavusel, järjekorras juba 42. Türi lillelaadal palju. Mõni võib öelda, et liigagi palju, sest müüjad peavad kuivas palavuses taimi ohtralt niisutama, et need ka pühapäeva õhtuks veel ostjatele ahvatlevad välja paistaks. „Aga see on ikka parem, kui päike paistab – muidu ei oleks kliente,“ nendib Kristjan, kes oli koos kamraadidega ettenägelikult oma müügiplatsile toonud suure veetünni. Selle varjus vilus seisid väikesed anumad kesvamärjukesega, millega müüjad samuti kastsid – oma keelt.