EESTI SUURIMAD MUUSEUMIÕNNETUSED: ka hoolega hoitud muuseumiesemed võivad kogemata puruneda 

Toonane draama lõppes helgelt. „Õnneks on meil tublid restauraatorid, kes panid Aleksandri uuesti kokku,“ sõnab Raisma. „Nii et Aleksander on tagasi! Aga sellele lisaks tegime Aleksandrist ka koopia.“ Koopia valmistas Tartu kunstikooli rahvas ning möödunud kolmapäeval jõudsid nii päris-Aleksander kui ka koopia-Aleksander tagasi ülikooli katuse alla. Igal juhul on büstil, mis kujutab keisrit, kelle valitsemisajal (1801–1825) taasavati Tartu ülikool, au saada välja pandud aasta lõpus avatavasse uude püsiekspositsiooni.