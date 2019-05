Eurovisioni pressikeskuses külvasid hirmu kaks sissetungijat 

EBU esindajad sõnavad, et suhtuvad olukorda täie tõsidusega. "Oleme suhelnud inimestega, kes olukorrast teada andsid ja uurime olukorda põhjalikult. Võtame kõikide kohaololijate ohutust ja turvalisust väga tõsiselt. Nagu igal aastal, on Eurovisioni turvakontroll lennujaamade tasemel ning see hõlmab endas kõikide pagasite röntgenkontrolli, metalldetektoreid, sisenemiskontrolli ja -piiranguid jms."

Tel Avivis oleva Õhtulehe reporteri sõnul otsiti alguses Exposse sisenedes kotid tavapärasest tähelepanelikumalt läbi, aga see võis olla ka seetõttu, et turvanaine nii tahtis. Ka pärast seda on vaadatud, mis sisenejate kotis on, aga suuremat turvameeskonda pärast eilset ei ole pressialal märgata.