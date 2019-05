FOTOREPORTAAŽ | SUVI ON KÄES! Esimesed julged surgivad Pirital varbaga vett 

Jelena ja Natalja üritavad veel meelitada, et reporter ka jalanõud ära võtaks ning varvastega vett katsetaks. „Normaalne vesi,” lubavad nad.

Jelena (paremal) ja Natalja on juba õige suvises meeleolus. (Tiina Kõrtsini)

Kuivõrd nende sõnad tegelikult tõele vastavad, on raske hinnata. Internetist pole näha veetemperatuuri pealinna ametlikes ujumiskohtades. Tõenäoliselt seda ei mõõdeta lihtsalt enne hooaja ametlikku avamist. Kuid sooja näitab nii paarikümne kraadi ringis ning ainult viimane külmavares vajaks lisaks lihtsale särgile kehakatteks midagi paksemat.

Lõpuks paistab keegi, kes üle kogu kere end lainete vahele heitnud! Naisterahva kaldale jõudes selgub, et ta on soomlanna nimega Aila. „Pakun, et 14-15 kraadi võib olla vees,” arvab Tampere ülikoolis trükikujundajana töötav naine, kes käib Eestis külas vähemalt neli korda aastas.

Kuidas on ujumiseks sobiliku veetemperatuuriga tema enda kodumaal? „Järvedes on kindlasti soojem,” muigab Aila. Ta lisab, et tegelikult on tema huviks käia Eestis just nimelt väiksemates kohtades, mitte ainult Tallinnas ja Saaremaal. Näha oma silmaga tegelikku elu.

Pealegi on suurtest turismikeskustest eemal tema sõnul odavam – nagu igal pool mujalgi. „Narvas, Võrus, Jurmalas olen käinud,” loetleb soomlanna tema väisatud sihtkohti, kuhu kuulub ka Lätimaa.

Soomlanna Aila ei karda sugugi üle kere lainte vahele sukelduda. (Tiina Kõrtsini)