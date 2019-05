BAARI-MADISE BLOGI | Lilla kakaduu eurosirin: Mart Helme kübaras tantsiv šveitslane ja pensionile jäänud Mr. Proper 

Ja nii oli ka mul seekord nende eurosirinatega. Pärast esimest kuulamist, soovisin Rootsi kuningriigile 12 punkti kinkida ning ülejäänud laulude puhul, näiteks nagu soomlaste "Look Away" ning armeenlaste "Walking

Out" lugude ajal lihtsalt minema jalutada. Lootsin väga, et põhjanaabrite Darude suudab mu plätudesse suurema liivatormi tekitada, aga vaevu tundsin vaid mõnd hõõruvat tera varvaste vahel.



Kõigile tuleb teine võimalus anda. Laadisin Spotifyis kõik lood uuesti alla. Belgalste "Wake Up" äratas mind üles ja Küprose "Replay" sundis uuesti kuulama pala nädal aega jutti kaks korda päevas. Ainukesena ei soovinud ma "Tamta't" korduvalt kuulata. Aga mingi kuuendal päeval andsin alla ja sain aru, et selle loo ajal annaks isegi puusi hõõrutada. Kuulasin seda ilma segavate klippideta. Oh seda suurt üllatust! Mu arvamus muutus täielikult. Võitjatest said kaotajad ja vastupidi, täpselt nagu meie riigikoguski.



Küsimus, mis painab rohkem, kui palju kaloreid on popkornis, on hoopis fakt, kuidas need eriti glamuursed ja suurenoonelised videod päris laval tegelikult välja näevad. Teada tõde, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Oh, näed taas olen vaid videodes kinni oma hinnangute andmisel, mida ei peaks

mitte mingil juhul tegema. Ma ei ole ainuke. Vaadates erinevate riikide Eurovisioni teemalisi saateid, siis külalised annavad punkte nii loole, kui ka videole.



Minusuguse lilla kakaduu "eksperdi" arvamus on siis tänavusest Eurovisonist selline:

Gruusia esindaja meenutas Ungari lauljat ja vastupidi. Need kaks meest on kui kaks tilka vett - mõlemal krunn kuklas ja raske sisuga laul. Poolakatel oma Neiokõsõ. Huvitav, kas "Fire of Love" on uus suguhaigus, sest klipi lõppedes voodi põles ning ükski tuletõrjuja ei tahtnud selle lähedalegi minna,

San Marino "Say na na na" laulja oli kui pensionile jäänud Mr.Proper. Bilal Hassani püüab Conchita ja Dana Internationali kontsades käia, kuid minu arvates ei küüdi ta kohe kuidag kummagi diiva tasemele. Põhja-Makedoonia emotsionaalselt ülesköetud naiste propagandavideo oli liigagi läbinähtav. Imestan, et särkidele ei olnud #MeToo trükitud. Laulja ise ütles, et ta ülesanne on inspireerida INIMESI enda üle uhke olema. Aga miks ta siis ainult naisi videos kasutas ja mitte Inimesi. Ja millal õed üldse kunagi omavahel viisakalt läbi on saanud?

Sakslaste laul toob kõik ilusti välja, mida õed peaks või ei peaks tegema. "Pereliikmeid maha ei murta", kõlab vist vanasõna. Ma isegi ei hakka kiruma austraallaste Elina-kleidi ja ooperilaadse esituse pärast, kuid tore et nad on oma juurte juurde jäänud ning toonud kaasa klassikalise "kiikuva tüübi" elemendi Mad Maxi filmist.

Müstilised tegelased ja koomiksitest inspireerituid klippe oli palju. Nii Hollandi, kui ka Aserbaidžaani laulja on võlutud "Aquamanist", sest mõlemad sukeldusid oma sõnadega vee alla. Ja lood on võrratud! Hollandi ballaadi lüürikat saab tulevikus kasutada murtud südame puhul ja seda pikaks ajaks. "Troonide mäng" on ka jätnud üsna sügava jälje paljudele esinejatele hinge. Draakonid, lossid, jpt sarnaseid elemente käis videotest läbi ohtralt.

Venema laul tundus kui seriaali algustiitrid. GoT ju hea seriaal, siis miks mitte. Ja kui juba müstikast ja fantaasiast räägin, siis Islandi "Frankie Goes to Eurovision" on mu seksuaal õudus-unenägude meelas peegelpilt. Väga meeldis algusest peale nii visuaalselt, kui musikaalselt. Oleks see lugu umbes aastal 2000 välja tulnud, siis oleks see kindlasti tee leidnud ka mõnda ERKI moeshow kavasse. Seal ajal minu mäletamist mööda harrastati just sellist stiili.