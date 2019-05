Teadlased: „Kass on rumal ja isekas? Vale puha!“ 

Seda, et koerad eelmainitud katse hiilgavalt täidavad, avastas Atlantas asuva Emory ülikooli tudeng Brian Hare umbes 20 aastat tagasi. Õigupoolest tegi ta seda eksperimenti väikelastega. „Ütlesin oma juhendajale: „Mu koer saaks vist samuti sellega hakkama.““ Hare'i must labrador Oreo käitus näpuga näitamise peale täpselt nagu laps – tema pilk pöördus näidatud esemele. 1998. aastal, samal aastal kui Hare, avaldas täpselt sedasama tõestava uurimuse Budapesti teadlane Ádám Miklósi.

Kassidega aga ei vaevutud katseid tegema. Nad on küll samamoodi nagu koeradki aastatuhandeid inimese kõrval elanud, kuid erinevalt koostöövalmist hallhundist on nende esivanem, Lähis-Ida metskass, antisotsiaalne. Inimene pole kassi kaugeltki nii agaralt kaaslaseks vorminud nagu koeri. Kasside renomee on ju teada: külmad ja taltsutamatud. Isegi huntide hingeelu on rohkem uuritud kui kasside oma.

Miklósi püüdis seda muuta. 2005. aastal võttis ta ette esimese uurimuse, võrdlemaks, kuidas kassid ja koerad inimesega suhtlevad. Osutamistest tehti kassiomanike kodudes. Kassid olid sama tublid kui koerad. Ent uurimus luhtus: mitmed kiisud jätsid katse pooleli. Mõned ei pööranud omaniku näpuviibutusele enam tähelepanu. Mõned jalutasid lihtsalt katseruumist minema. Miklósi vandus: ta ei tööta enam eales kassidega. Kulus kümme aastat, enne kui ükski teadlane vaevus uuesti neid uurima. Kuid nüüdseks on kassidega tehtud katsed näidanud: nad on sama taibukad kui koerad.

Julge omanik – julge kass

Oregoni ülikoolis uurib järeldoktorant Kristyn Vitale kasside reageeringuid. Näpuga osutamise eksperiment oli edukas. Järgneb katse Lyla-nimelise kiisu ja tema omanikuga. Nad sisenevad koos ruumi. Kõrvalkoridoris lajatab uks. Lyla kangestub. Siis omanik lahkub. Pealtnäha paanikas kass hakkab ringe tegema ja hiilib siis sama ukse juurde, kust perenaine välja astus. Järgneb hale kräunumine. Kui perenaine kahe minuti pärast naaseb, nühib kass end tema vastu. Seejärel jalutab kiisu kaugemale ja hakkab toanurki nuusutama ja sulgedest mänguasja tuuseldama.

„Arvatakse, et see on märk kassi hoolimatusest omaniku suhtes,“ ütleb Vitale, kes on nelja kassi omanik. „Aga tegelikult on asi vastupidi.“ Lyla usaldab perenaist nii väga, et julgeb tema juuresolekul maailma avastada.