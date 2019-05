Vanavanem keeldub lapselapsi hoidmast: see on raske töö ja vajan aega oma toimetusteks! 

„Mida mina soovitaksin vanaemadele, kes on pärast töönädalat nii väsinud, et ei jaksa? See on tegelikult suhtumise küsimus, ehkki osal vanaemadel on ka tõsised terviseprobleemid või tõesti väga spetsiifiline töö. Kuid kes ütles, et õige vanaema oled ainult siis, kui võtad pidevalt oma lapselast üksinda hoida? Saab ju lapselapsega aega veeta ka nii, et su laps ehk lapselapse ema või isa on samuti kambas. Käige külas! Tehke väljasõite! Olge kõik koos!“ soovitab Triin ja nendib, et kõik sõltub eelkõige peresuhetest ja tahtmisest.

„Minu ema ja isa on praegu 55aastased, nad käivad tööl, elavad meist eraldi, kuid mõlemad on tahtnud lapselapsega koos olla ja teda enda juurde võtta niipea, kui meie imikust sai väikelaps. Minu isa on otse välja öelnud, et nüüd armastab ta maailmas kõige rohkem oma lapselast. Minu ema ei pea seda isegi nii otse välja ütlema, seda on näha. Ja minu jaoks on see igati normaalne," jutustab Triin. „Ma ei eelda, et selleks, et neil saaks olla oma lapselapsega tugev side, peaksid nad olema pensionil. Nad olid vanaema ja vanaisa juba oma 40ndate eluaastate lõpus."

Rääkige kõik peensusteni läbi

Pereterapeut Maris Oidekivi-Kaufmanni sõnul mõjutavad vanavanema rolli mitmed nüansid. „Kui vana ta on? Kas ta elab lähedal? Kas ta töötab? Kas ta tervis on hea? Kas tal on kõrval ka partner? Millised isikuomadused tal on – kas tal on suur suhtlusvõrgustik, ta hoiab rohkem pereringi või elab erakuna? Kas ta on üles kasvatanud palju lapsi? Kas ehk mõned tema lastest elavad veel lapsepõlvekodus?“ toob ta näiteid. „Kõik ülalmainitu ja palju muid aspekte mõjutavad väga vanavanema soovi ja võimet selle rolliga oma laste ootustele vastavalt toime tulla. Sellega tuleks enne temale ootuste püstitamist arvestada. Siis on lihtsam mõista ka võimalikku äraütlemist.“

Terapeut soovitab hoida oma vanematega ehk laste vanavanematega häid suhteid. „Hea ja usalduslik suhe võimaldab empaatilisemat lähenemist. „Mul oleks väga abi vaja, kas sina saaksid mind aidata?“ tekitab palju positiivsemaid tundeid kui „Mitte kunagi sa ei aita! Sul on kogu aeg midagi tähtsamat teha!“ Sildistamine kätkeb endas juba eos konflikti ja seab teise poole kaitsepositsioonile,“ seletab Oidekivi-Kaufmann.

„Vanavanemal on täielik õigus oma isiklikule elule. Ta ei pea olema täiskohaga tasuta hoidja, kui ta seda ei soovi. Tülide vältimiseks arutage vanavanematega kõik läbi. Kui vanad on lapsed? Kas nad on terved? Kas peres on ka isa? Kas ema ja isa käivad täiskoormusega tööl? Milline on pere majanduslik olukord? Milline on pere emotsionaalne olukord? Kas lapsehoiu vajadus on ajutine ja seotud mõne eriolukorraga? Või on tegu pikaajalisema plaaniga? Millal oleks võimalik palgata lisaks vanaemale lapsehoidja või leida lapsele lasteaiakoht? Kõigest sellest peaks olukorrast adekvaatse pildi saamiseks rääkima,“ ütleb pereterapeut.

Tema väitel ei jäta vanavanemad noort peret abita pelgalt kiusu pärast. „Olen täiesti kindel, et raskes või eriolukorras unustab enamik vanavanemaid ajutiselt oma sõbrad ja hobid ning tuleb ilma mingite nõudmisteta oma kallitele appi. See on neile juba sisse kodeeritud. Vanavanema liiga tähtis positsioon noore pere elus ja lastekasvatuses võib aga ohtu seada pere eluterve funktsioneerimise,“ lausub Oidekivi-Kaufmann. „Kandva rolli peaksid võtma ikkagi lapsevanemad ning vanavanemaile jäägu pigem toetav funktsioon.“