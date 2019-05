"Lembit Sibulal kadus pind jalge alt ja niisama vireleda ta ka ei tahtnud.“  

“Ühel päeval astus Lembit mul uksest sisse, pihus pudel konjakit, ja teatas, et tapab ennast ära. Naljamees, nagu ta oli, võtsin ma seda kui musta huumorit. Ma ei oleks osanud siis ka unes ette näha, et tema rahaasjad on sedavõrd täbarad, et ta on kaelani võlgades. Pöörasin tookord tema avalduse naljaks, ajasime pudelile päkad silma ja elu läks edasi. Kärakas aitas ta elu vee peal hoida,“ on Hiibus Lembit Sibula viimaseid päevi meenutades valusalt otsekohene.