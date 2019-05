Juhtkiri | Kes võidab aktsiisilangetusest? 

Küsimus pole sugugi kohatu mitmel põhjusel. Masu ajal riigikassa täitmiseks üleöö 18 protsendilt 20 peale tõstetud käibemaksu ei hakanud poliitikud hiljem majanduse taastudes tagasi pöörama just samal ettekäändel – langetus ei jõuaks tarbijani, vaid kaupmees või teenusepakkuja kasseeriks selle vahe maastleitud lisakasumiks. Samal põhjusel ei seedi riik ka käibemaksuerisusi ning on püüdnud enamiku neist kaotada.

Masu ajal põhjanaabrid aga hoopis alandasid toidukaupade ja restoranide käibemaksu, et kergendada elanike olukorda ning elavdada seda majandusharu. Kui Eesti tootjad ja omanikud tollal selliseks ühiskondlikuks kokkuleppeks valmis, siis praegu kavas oleva aktsiisilangetuse puhul kerkib sama küsimus uuesti. Rahvatervist silmas pidades oleks ju isegi hea, kui aktsiisilangus ei tooks kaasa müügihinna alanemist ja tarbitava alkoholi kogus ei suureneks.

Samas kui langusest võidaksid vaid tootjad-müüjad, oleks see halvaks signaaliks, et uus valitsus kas mängib nendega kokku või ei suuda tagada tarbijate huvisid arvestava lahenduse elluviimist. Ja kui sama asi korduks näiteks ka kütuseaktsiisi langetamisel, kerkiks loomulikult küsimus, et milleks oli vaja siis uut valitsust, kui rahva olukord ka pärast lubaduste elluviimist endiselt ei muutu.