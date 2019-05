PILDIGALERII | 50ndatest inspireeritud suur Goodwini sünnipäevapidu Tallinna vanalinnas 

Ameerika liharestoran Goodwin pidas oma kümnendat sünnipäeva MARGUS JOHANSON

Restorani meeskonna on kokku pannud Goodwini juhataja Natalja Tuncay. Köögi poolt juhatab peakokk Jevgeny Karnaukhov, kes on liharestorani tegemiste juures olnud esimesest päevast saati, vastutavas rollis aga viimased kaheksa aastat. Tema motoks on pakkuda kvaliteetset klassikat. Jevgeny vastutab nii Helsingi kui ka Zürichi restoranide eest ning on samuti grupi neljanda restorani, Itaalia sugemetega La Vita Bella peakokk.

Goodwini restorani eripäraks on tipptasemel liha. „Oleme ainuke koht Tallinnas, mis müüb läbikasvanud värsket Austraalia päritolu liha, mida ei ole külmutatud. Meie biifsteegid on valmistatud üksnes maailma parimast toorainest. Ideaalseks valmistamiseks kasutame ainulaadset söeahjus küpsetamise tehnoloogiat,“ selgitab kulinaarseid tagamaid peakokk Jevgeny Karnaukhov.

Veinikaardi on kokku pannud sommeljee Kristel Koitla. Selle põhirõhk on vana maailma veinivalikul, kuid uue maailma parimad pärlid on samuti sisse võetud. Kokteilid on tehtud baarmenide poolt ja Kristeliga harmooniasse kooskõlastatud.

