Elu Kas Eurovisionilt hakkab põnevus kaduma? Olavi Pihlamägi , täna, 00:01

TEMA VÕIDABKI? Tegelikult on tänavuse lauluvõistluse võitja juba enam-vähem selge, sest Hollandi laulu „Arcade“ reiting on igat sorti tabelites konkurentidest lausa neli(!) korda kõrgem. Henrik Montgomery/TT/Scanpix

Me oskame järjest täpsemalt ennustada ja prognoosida ning mõnes mõttes on see tore, kuid järjest väiksemaks jääb see adrenaliinihulk, mis otsustavatel hetkedel meis plahvatab. Täpselt nii on see juhtunud ka Eurovisiooni lauluvõistlusega. Igat sorti kihlveokontorid on keeruliste logaritmide abil välja raalinud potentsiaalsed favoriidid ja kahjuks peame tunnistama, et see töötab.