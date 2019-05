VILJA KIISLER ÕHTULEHES! Kogu tõde Postimehest | Stiilne surnukskeetmine 

See on avalikult sõnastamata eesmärk, mille poole omaniku tahtel kindlalt liigutakse. Raske ülesanne, sest Postimehes on ikka veel palju häid ja tugevaid ajakirjanikke, kes mõistavad nii vabadust kui ka vastutust Eesti senise edu ja hea maine taganud liberaalse demokraatia alusväärtuste kontekstis, st ümberdefineerimata kujul. Aga tehtav. Mitte ühe ropsuga, aga tehtav. Samm-sammult, nagu see seni käinud on. „Õigete“ inimeste leidmine pole probleem, nad on ju olemas ja oma tundi oodanud. Paljud on juba üles leitud ja omad kohad sisse võtnud.

Kui Postimeest juhib omaniku tahe, siis ERR sõltub maksumaksja rahakotist ning selle survestamine käib poliitikute kaudu ja nõukogu abiga. ERRi lõhkumises on EKREga jõud ühendanud Varro Vooglaid, kes nõuab poliitikasaateid juhtima „sobivaid“ inimesi, ja need sobivad on: Hardo Pajula (pidas vastu ühe päeva Postimehe peatoimetaja ametis, praegu edendab konservatiivset ilmavaadet Edmund Burke’i seltsis), Ivan Makarov (Postimehe viimati valitud aasta arvamusliider), Peeter Espak ja Maarja Vaino (mõlemad Postimehes hästi esindatud konservatiivsed kolumnistid). Arvestades, et valitsuses on kõrvuti EKRE ja EKRE light ehk Isamaa ning nende kahe jõuetuks ripatsiks muutunud Keskerakond, on ERR nii ideoloogilises kui ka finantsperspektiivi mõttes keerulises olukorras.

Siinkohal tasub meenutada Raul Rebase 29. märtsil Postimehele antud intervjuud, kus ta nimetab meediavabaduse garandina meediajuhtide selgroogu. Selgroog, vähemasti Postimehe ja ERRi näitel, näib põhinevat juhtkonna „stiililistel veendumustel“ ja „õigel“ arusaamisel ühiskonnas toimuvast. Erik Roose (kunagine Postimehe peadirektor) mäletatavasti märkis ERRi tabanud etteheidete kohta, et enamik neist „keskendub ju stiilile“ ja et „Esimest stuudiot“ juhtides oleks tema isiklikult mõningatel juhtudel kasutanud teist stiili.

Ka viitab Roose selle tähelepanuväärse usutluse lõpus, et osa ajakirjanike puhul – Ahto Lobjaka üsna pea avalikuks saanud lahkumise taustal pole keeruline arvata, kelle pihta see käis – võib tegemist olla meditsiinilise probleemiga ning nende arusaamatusega küsimuses, milles ikkagi seisnevad Eesti ühiskonna päris probleemid. Rängalt öeldud, eriti kui lõpuni mõelda. Aga Lobjakas läheb, ja seda ju oligi tarvis, eks ole.

Jällegi – ERRis töötab hulk suurepäraseid ajakirjanikke, kelle selgroog on hulga tugevam ja eneseväärikus palju suurem kui juhtkonna oma. Kuid kes siis lõpuks ikkagi otsustab, mis need päris probleemid on ja missuguses stiilivõtmes neid käsitlema peab? Ajakirjanikud, omanikud, väljaande juhtkond? Kui kiiresti see käib, et ümberdefineeritud vabadus ja helmelikult mõistetud vastutustunne ühiskonna maharahustajana enesetsensuuri vormis tööle hakkab?

Enesetsensuuri oht

Enesetsensuuri oht on praegu väga suur ja selle toimimise märke on juba näha. Ajakirjanike suurim nõrkus on teatavasti see, et nad armastavad oma tööd. Nad ei taha seda kaotada, ja et seda ei juhtuks, püüavad nad väljenduda nii „vastutustundlikult“, et see läbiks stiilisõela.