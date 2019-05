Kokk ja kolme lapse isa Rain Käärst: "Söögiparadiisi siin majas küll ei ole!"  

„Pelmeene on ju lihtne teha! Neil on omad retseptid, mida nad teevad ja kuidas, saavad väga hästi hakkama – või käivad vahel vanaema juures söömas,“ naerab Revo (9), Rubeni (12) ja Ruta (13) kokast isa. „Et nad liiguvad palju, siis pole me paanikasse sattunud, kui nad mõnikord söövad neid pelmeene ka kaks korda nädalas.“

Raini abikaasa Kärt tuletab lastele siiski pidevalt meelde, et igas söögikorras peab olema ka vähemalt paar värsket ampsu. „Poisid teevad meil hoolega sporti ja olen neile selgitanud, et kui tahate olla tugevad nagu porgandid, siis peate sööma ka tugevaid asju – nagu porgandit. Kui tahate olla pehmod, siis võite pehmet saia süüa.“

„Mulle endale meeldivad väga röstitud köögiviljad, aga poisid neid eriti ei söö,“ tõdeb Rain, et eeskujust pole alati abi. „Olen neid tõesti igast asendist proovinud sundida, aga nad eelistavad ikka tooreid.“

Iga puu all pissida ei tohi

Tallinnast Kakumäelt Kuusallu kolinud perel on plaan uues kodus ka väike aiamaa teha ja ehk kasvuhoonegi püsti panna. „Sest mis see tervislik toit tänapäeval on? Ma ei taha kedagi solvata, aga ökost ja puhtast toidust on saanud rohkem käibefraas, müügiargument,“ tõdeb Rain. „Kui tahan tõeliselt puhast toorainet, siis ei jää mul muud üle, kui kasvatada see ise – aga selle rohenäplusega on mul nagu on,“ lõpetab ta tooni võrra murelikumalt. „Ainuke, mille istutamise üle saan uhke olla, on elupuuhekk. Selle peale ütlesid küll kõik naabrid: oh sa kurat, kuidas sul see nii hästi on õnnestunud! Muidu kipuvad kastmised-rohimised ikka ära ununema.“

Rubeni lemmiktoit on hapukoorega kurgi-tomatisalat, eriti hea, kui selle juurde kuuluks ka kartulipuder ja hakklihakaste. Tihti on ta ka pitsa tegemise juures isale abiks. Robin Roots

Küll aga mäletab Rain hästi, kui suured ja mahlased olid tomatid tema vanaema kasvuhoones. „Mõtle, sa lähed hommikul, võtad tomati – ja see on tõeliselt maitsekas. Paned soola ja pipart peale – Tallinna pool pandi suhkrut – ja õudselt mõnus oli,“ meenutab Rain ja lisab muigamisi, et kurgid-tomatid võiksid kasvuhoones ise toime tulla. Vähemalt kastmise ja paraja temperatuuri eest peaks hoolitsema tehnika.