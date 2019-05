Victor Crone žürii finaali eel: proov läks hästi, õhtul annan endast kõik 

Täna õhtul toimub žürii finaal, mille põhjal annavad kõigi riikide kohalikud žüriid oma punktid. Victori proov läks hästi. Pärast teisipäevaõhtust poolfinaali on Victor puhanud ja Iisraeli võlusid nautinud. „Kolmapäeval oli üritus nimega Wiwi Jam, pärast seda olen pere ja sõpradega Netanyas aega veetnud, käisime rannas, veetsime toredasti aega, puhkasime, nautisime head toitu ja vaatasime ka teist poolfinaali.“

Victor ütleb, et talle on kohale jõudnud küll tõsiasi, et ta on finaalis. „Eriti neljapäeva õhtul, kui poolfinaali vaatasin. Ma olen ikka väga õnnelik, et me finaali saime. Eks täna ja homme näeme täpselt, kuidas läheb, aga osa stressi ja närvilisust on edasisaamisega maha läinud. Ma tahan finaalis ikka kõrgele kohale saada, kuid kui me edasi poleks saanud, oleks ikka kurb olnud.“

Finaalis läheb Victor lavale 18. ja taas Islandi järel. „Ma arvan, et see on tore. Islandi lauljate mikrofonid on nii valjuks keeratud, et ma ei saa oma järjekorda oodates lava taga kõrvamonitore kõrvas hoida,“ muigab Victor.

Ka Tomi Rahula kinnitab, et proov läks hästi. „Pilt oli hea ja heli oli jälle natuke parem, kui poolfinaalis. Muusikuna ma tean, et heli puhul on maitseid sama palju kui kõrvu ja inimesi. Helimehel on ka kindlasti keeruline töö – päeval on tal lihtsam, teeb selle pika protsessi läbi ja kui õhtul jälle sama asja teed, siis on kõrvad juba väsinud. Aga loodetavasti jääb kõik nii, nagu praegu oli ja siis ongi kõik hästi. Victor oli ka rahulik ja pingevaba.“