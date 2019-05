Peretuttav: hingehädad on Britney Spearsi sandistanud 

People'i allika sõnul vajab Britney (37) ravimeid. "Teda vaevavad sandistavad hingehädad, mida tuleb medikamentidega ravida. Ta ei suuda praegu oma tundeid vallata. Kõik käib üles-alla."

USA ajakiri on varem kirjutanud, et lauljatari varasem raviskeem pole enam nii tõhus kui enne. Seetõttu olevatki Britney kuuks ajaks kliinikusse läinud - et arstid saaksid teise tablette katseda. "Praegu on ta väga loid ja lössis. Mõnel päeval on ta täielik zombi. Temas pole elu ega kirge. See kõik on väga kurb."

Britney fännid Los Angelese kohtumaja ees. SplashNews.com

2007 elas Britney üle avaliku kokkuvarisemise. Järgmisel aastal määras kohus isa Jamie tema rahaasjade korraldajaks. Nüüd, kus Jamie Spearsi tervis on kehvaks näinud, püüab tema eksabikaasa, Britney ema Lynne Spears lauljatari tervist puudutavate otsuste üle ohje haarata. Lynne ja Britney käisid hiljuti kohtus. People'i andmeil taotles lauljatar, et kohtunik võimaldaks talle isa eestkoste all mõningaid vabadusi, kuid kohus tema palvet ei täitnud.