Gucci saab sarjata 800dollarilise turbani eest 

Nüüd aga on skandaal uue hoo sisse saanud: Nordstromi kaubamaja müüb Gucci peakatet ligi 800 dollari eest ning kiidab selle efektsust ja mugavust. Sotsiaalmeedias pahandatakse: kas Gucci tõesti ei tea, et turban on sikhidele oma usu väljendus, kujutades au, eneseväärikust, julgust, spirituaalsust ja vagadust? "Võlts-sikhide ja -turbanite kasutamine on hullem kui võlts-Gucci toodete müümine," arvab üks kommentaator.