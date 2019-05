Kuu kahaneb ja see tekitab... kuuvärinaid 

Viimase mõnesaja miljoni aastaga on Kuu umbes 150 jalga ehk ligi 50 meetrit „saledamaks“ muutunud. Kahanemine põhjustab taevakeha pinnases lõhesid ja murranguid, vahendab USA kosmoseagentuur NASA.

Astronaudid on viimastel kuumissioonidel paigaldanud taevakeha pinnale seismomeetreid, mis mõõdavad seismilistest lainetest tingitud pinnase võnkumist. Kuuvärinad on aset leidnud murrangute lähistel, mis viitab nende seosele.

Uurimuse põhiautor Thomas Watters kinnitab, et need värinad võivad olla tugevad, Richteri skaalal magnituudiga 5. NASA on Kuu pinna murrangud ka piltidele jäädvustanud.