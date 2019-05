Deivil Tserp | Olümpiavõitja Jaan Talts – tegevvulkaan juba 75 aastat! 

Nii mõnigi kord jääb kõrvaltvaatajale mulje, et Talts on teiste suhtes ülekohtune. Kuid üksnes vähesed teavad, et pärast sporditeed on ta kõige julmemalt piitsutanud iseennast. Perfektsionisti elu pole meelakkumine.

Vahepeal on aastad lennanud linnutiivul ja Talts on sajandist läbinud kolmveerandi. Aeg-ajalt kogeb avalikkus, kuidas vana vulkaan mitmesajakraadist laavat pritsib. See on märk, et Eesti spordi suurkujul tuleb veel juubeleid.