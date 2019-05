New York Times: kas „okei“-selfi Kaalepiga võib kahjustada Le Peni võimalusi eurovalimistel?

Le Pen pareerib meediakajastust sellega, et tema jaoks ei ole käemärgil, mis traditsiooniliselt tähendab „okei“, mingit teist tähendust. Tegelikult siiski on, seda kasutavad paremäärmuslased ja neonatsid praeguseks mitte pelgalt naljana, vaid nn koeravilena (ingl k dog whistle), et teistele endasugustele oma maailmavaatest signaali anda. (Märgi uuest tähendusest võib lähemalt lugeda siit.)

Kui agentuur AFP Le Penile mainis, et „okei“-sümbolit kasutas ka Uus-Meremaa mošeemõrvar, vastas naine solvunult, et see nüüd küll ei tähenda, et tema mošeedesse kõmmutama läheks. „Kindlasti sööb ta ka hommikusöögiks röstsaia võiga,“ sõnas ta sarkastiliselt. Le Pen süüdistab Prantsuse meediat sellest, et nood üritavad nüüd käemärgi-fotost kirjutades Rahvusrinde valimistulemusi ära rikkuda.

Le Pen kaitses isegi Kaalepit, öeldes, et tolle Twitteris esitletud identiteet „soome-ugrilaste ülemvõimu“ tunnistajana ei ole sugugi sama, mis valgete ülemvõimu ehk valge natsionalismi äärmusliikumine.

Jean-Yves Camus, äärmusliikumiste ekspert Pariisis, kommenteerib, et tema isiklikult siiski ei usu, et „okei“-foto Le Peni ja tema Rahvusrinnet tõsiselt kahjustaks. Küll aga lisab ta, et isegi kui Le Pen ei teadnud käemärgi uuest tähendusest, oleks poliitik võinud teadlik olla, et poseerib „EKRE ühe radikaalsema liikmega“.