NÄDALA ÜLEVAADE: mida välismeedias Eesti kohta kirjutati 

USA ajakirjas kirjutati, kuidas levib parempopulismis Eestis ning seega ka EKRE-st. Ajakiri oli teinud intervjuud Kõigi Eesti liikumise juhtide ning „Jah vabadusele, ei valedele!“ meeleavalduste organiseerijatega. Foreign Policy võrdleb eelnimetatud liikumisi EKRE-ga ning leiab, et viimane on valmis lausa kaikaga äsades jõuliselt edasi pürgima.

Endine peaminister Andrus Ansip väitis Politicole antud intervjuus, et Eesti maine progressiivse tehnoloogiariigina on ohus. Ansip kritiseerib EKRE-t ning väljendab pettumust loodud valitsuse suunas. Artiklis väidetakse, et kõigist Euroopa Liidu riikidest ei usutud, et just Eestis paremäärmuslik partei valitsusse pääseb.