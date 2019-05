„Kasi tagasi Venemaale!“ Briti poiss kiusas ja peksis lätlasest koolikaaslast 

Poiss, kes 14. mail sööklas Edwardile turja kargas, on üks vanem õpilane. Ohver ise midagi ei teinud, seisis lihtsalt järjekorras, et süüa võtta. Pealtnägijad kirjeldasid, et Edward üritas ennast kaitsta, kuid marus inglane tagus teda rusikatega pähe nii hullusti, et kooli töötajad kutsusid Edwardile kiirabi. Meedikud toimetasid poisi haiglasse, et uurida, kas peks põhjustas talle peapõrutuse.