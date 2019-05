Stewart Johnson tegi filmivõtete ajal Marta Laanele tünga! 

„Ma rääkisin Aetiga (filmi produtsent Aet Laigu – toim.), aitasin teda ühe teise filmi raames ja ütlesin, et mul on hea idee, kui sul kunagi vaja on,” meenutab mees, kuidas filmi tegemiseni jõuti. „Ta küsis, et mis see on ja ma rääkisin, et paneme kokku kõik halvad asjad, mis võivad ühe inimese elus juhtuda. Ja need juhtuvad samal päeval,” sõnab Stewart, lisades, et see võib olla tema arvates päris naljakas.

Sügisel vaatajateni jõudev komöödiafilm „The Chuck Band Show” on Johnsoni elul põhinev lugu, mille peategelaseks on 40aastane raadio DJ Chuck Berger. Tema kaugeltki mitte prime time ajal eetris oleval raadiosaatel pole ühtegi kuulajat, mistõttu annab Chucki ülemus Hendrik mehele kahenädalase katseaja, viimase võimaluse end tõestada. Chuckil ei ole aga oht kaotada ainult oma töö, vaid ka oma kallis abikaasa Helena, kes on otsustanud mehe maha jätta. Languse peatab veel suurem langus, ehk avastus, et Chuckil on munandivähk ning nagu ta ise ütleb, siis silme eest terendab oht jääda lisaks oma "ahelatele" ilma ka oma "pommidest".

Oma haigusele tagasi mõeldes, tunnistab mees, et see ei muutnud palju tema suhtumist. „Mul pidi olema hästi suur operatsioon, mille käigus nad oleksid lõiganud terve mu keha lahti, aga! Ma ei pidanud seda tegema, sest keemiaravi aitas nii hästi ja arstid ei saanud aru, kuidas ma nii hästi taastusin,” meenutab ta. Stewart ise usub, et suuresti on see tänu tema huumorimeelele. Nimelt pidas koomik blogi, kus rääkis ausalt ja avalikult oma võitlusest, jagas emotsioone ja väikeseid igapäeva asju ning tegi kõige selle üle ka nalja. „Ma usun, et see ja keemiaravi on omavahel seotud.”

Stand-up koomiku sõnul erineb filmis naljategemine vägagi laval nalja viskamisest. „Kui ma saalis teen nalja, saan kohe publiku käest tagasisidet, aga siin kaameramees ja helimees ei tohi naerda,” räägib mees. Siis tuleb võte kohe katkestada ja otsast alata. „Mõnikord kui ma midagi valesti ütlen, sest ma ei tea kuidas seda eesti keeles öelda, hakkab teine näitleja naerma. Meil oli üks kord, kus me teadsime, et see sõna tuleb ja me kohe hakkasime naerma. See juhtus korra ja me pidime tegema umbes 20 võtet, sest me ei suutnud mitte naerda,” meenutab ta üht kentsakat episoodi.

Seda, et mõni nali filmis liiga pingutatuks muutuks, Stewart ei karda. „Kui mul on väga edukas nali, siis ma teen seda laval 50 korda, muidugi mitte järjest,” muigab ta, kuid selgitab, et duublite tegemine nalja võlu ära ei võta.

Kõik naljad on ta filmi jaoks ise välja mõelnud. „Koomikud on põhimõtteliselt kirjanikud. Me kirjutame ja siis esitame neid nalju hiljem. Vahel tuleb mõni nali laval, aga minul on vahest nii, et ma vastan inimesele ja see ongi juba naljakas. Kui see juhtub, seda ei juhtu tihti, aga juhtub, siis ma salvestan selle ja teen sellest nalja,” avab ta tagamaid, kuidas naljad sünnivad.

Kuigi mees mängib filmis peaosa, ei ole see tema suur soov. Tema eesmärk on hoopis üllam. „Ma ei tahtnud seda teha, et saaksin filmis olla. Tahtsin seda, sest usun, et see mis minuga juhtus ja kuidas ma sellega toime tulin, võib olla kasulik teistele,” on talle oma kogemuse jagamine oluline.