Top | Odavat õlut rahvale! 

Valitsus sai lõpuks puuduoleva ministri, kelle suhtes äratavad tähelepanu eelkõige tema senistest töökohtadest vaidlustega päädinud lahkumised. Võimalik, et tegu on sedavõrd põhimõttekindla inimesega, samas on poliitika kompromisside kunst ning lõputu vaidlemine ei pruugi töö tulemusele kasuks tulla. Et ühel juhul olla tegu olnud töökiusamise, on ministri enda ja Mart Helme versioon, kuid fakte pole nad kiirustanud esitama.