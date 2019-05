Eurovisioni fänn Marko Tubli-Väätäinen: mind köidavad Eurovisioni juures muusika, inimesed ja vabadus 

Marko on eestlastele tuttav juba ammusest ajast – ta on osalenud tõsielusaates „Kohver“, ning töötanud Eestis ajakirjaniku ja fotograafina. Nüüd elab mees juba kümme aastat üle lahe Soomes. Kohtume Tel Avivs tänavusel Eurovisionil. Marko jaoks on see viies lauluvõistlus – ta on Eurovisioni kaemas käinud Eestis, Düsseldorfis, Viinis, Stockholmis ja nüüd Iisraelis. „Sel aastal ma puhkan, naudin ilusat ilma, pidusid, ilusaid inimesi ja head muusikat.“