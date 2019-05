PIIRANGUD MURENEVAD: Venemaa sai Helsingis oma tahtmise

Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigi välisministrid hääletasid ülekaalukalt deklaratsiooni poolt. Selles öeldakse, et kõigil liikmesriikidel peab olema õigus võtta võrdsetel alustel osa nõukogu kahe põhiorgani tööst. Deklaratsiooni vastu olid Ukraina, Leedu ja veel neli riiki.

Tänane hääletus on Euroopa institutsioonide esimene suur samm Venemaale kehtestatud piirangutest taganemisel. Venemaa oli eelnevalt ähvardanud, et on valmis täielikult Euroopa Nõukogust lahkuma.