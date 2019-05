TV3 VIDEO | Birgit Sarrap ja Ott Lepland ennustavad: mitmenda koha saab Victor Crone Eurovisioonil? 

"Mina isiklikult vaatan igal aastal Eurovisioni. Victor oli muidugi väga tubli - see on vastutusrikaas esinemine," rääkis Birgit saates. 2013. aastal Eestit Eurovisionil esindanud lauljanna sõnul on poolfinaalis ülesastumine isegi pingelisem.

"Seda on keeruline seletada, mis tunne see on - ärevus ja põnevus. Etteaste ootamine on isegi pingelisem kui laval etteaste tegemine," sõnas 2012. aastal Eestit Eurovisionil esindanud Ott Lepland. "Kõige suurem proovikivi on poolfinaalist edasi saamine. Lõppresultaadile ma ei mõelnud. Katsusin keskenduda ainult enda esitusele. Rahvahääletus ja punktide panemine oli minu käteulatusest kaugel."