UURIMUS: Euroopa Liidus olemisest on Austria tublisti võitnud

Uurimusest ilmneb, et Austria on nüüd majanduslikult atraktiivsem kui iial varem. Otseste investeeringute hulk on 1995. aastaga võrreldes kümnekordistunud, eksport teistesse ELi riikidesse aga neljakordistunud. ELis oldud aeg on tulnud kasuks ka piirkondlikule arengule: Austria vaesemate piirkondade arengutase on jõukamatele peaaegu järele jõudnud.