GALERII | ÕL CANNES'IS: oled noor või vana filmitäht, kaamera jumaldab sind igal juhul! 

ÕL CANNES'IS: oled noor või vana filmitäht, kaamera jumaldab sind igal juhul! Erlend Štaub, Cannes | Gerly Mägi , täna, 16:51

Kris Hitchen, Rhys Stone, Katie Proctor, Debbie Honeywood ("Sorry We Missed You") Erlend Štaub

Cannes'i filmifestivali neljandal päeval ei ole ilm külaliste suhtes kuigi hell. Hoovihmad ja jahedus ei takista aga filmisõpru kinosaalide järjekordades kohti sisse võtmast. On ju kavas mitmed filmid, mis kriitikutelt juba kõvasti kiita on saanud. Nagu ikka, algab päev sellega, et filmitiimid poseerivad maailma suurimate väljaannete kaamerate ees. Vaata galeriist, kes jäid õhtulehe fotograafile silma!